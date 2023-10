3. Liga Handball Aufsteiger TV Homburg empfängt den Meister Hanau – HGS reist nach Dutenhofen

Es ist das Duell Aufsteiger gegen Meister: Der TV Homburg empfängt in der 3. Handball-Liga an diesem Samstag um 18.30 Uhr die HSG Hanau in der Robert-Bosch-Halle. Trotz der Außenseiterrolle sagt Trainer Steffen Ecker: „Wir rechnen uns zuhause schon was aus. Hanau hat nicht mehr den Kader der Vorsaison.“