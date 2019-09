Volleyball : TV Holz blamiert sich im Saarlandpokal-Finale

Die Holzerinnen Katharina Hanke (Nummer 1) und Katharina von Oetinger (Nummer 2) strecken sich im Finale des Saarlandpokals in der Joachim-Deckarm-Halle in Saarbrücken, um den Schlag von Freisens Doreen Werth abzuwehren. Ihre Mitspielerin Sabine Weiß sowie Trainer Rald Dodler schauen genau hin. Foto: Andreas Schlichter

Saarbrücken Der Volleyball-Zweitligist kassiert im Endspiel in Saarbrücken gegen den Drittligisten SSC Freisen eine 1:3-Niederlage.

Emotional und glücklich war Michael Klaumann am Sonntag in der Joachim-Deckarm-Halle in Saarbrücken trotz einer 0:3-Niederlage. „Man kann unglaublich stolz sein, mit so einer Mannschaft arbeiten zu können. Wir haben uns heute mega geil verkauft. Wenn wir so zusammenbleiben, war das nicht das letzte Pokalfinale in den kommenden Jahren“, sagte der Trainer des Volleyball-Oberligisten und Außenseiters TV Wiesbach nach dem Saarlandpokal-Finale vor knapp 600 Zuschauern gegen Drittligist TV Bliesen stolz.