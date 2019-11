2. Volleyball-Bundesliga : Fehleinschätzung stürzt TV Holz in Krise

Holz/Saarbrücken Der mit großen Ambitionen gestartete Volleyball-Zweitligist belegt nach sechs Saisonspielen den letzten Tabellenplatz. Das Trainerduo Patrick Fielker und Ralf Dodler steht nicht zur Diskussion, sagt Geschäftsführer Philipp Grau.

„Mit dem Ziel, oben mitzuspielen, haben wir die Lage falsch eingeschätzt. Unser vorrangiges Ziel muss es nun sein, uns von den Abstiegsplätzen wegzubewegen“, gesteht Trainer Patrick Fielker. Der 30-Jährige betreut den TV Holz gleichgestellt mit dem 48 Jahre alten Ralf Dodler. Das Trainerduo hat mit seiner Mannschaft auch das Kellerduell in der 2. Volleyball-Bundesliga verloren. Gegen den SV Lohhof gab es in der Multifunktionshalle der Hermann-Neuberger-Sportschule in Saarbrücken eine 1:3-Heimniederlage. Der Vorjahres-Vierte ist nach sechs Saisonspielen mit drei Punkten Tabellenletzter. Die Negativserie weckt Erinnerungen an die Abstiegssaison 2015/2016. Sang- und klanglos verabschiedete sich der TV Holz damals aus der 2. Liga – und benötigte anschließend drei Jahre zum Wiederaufstieg.