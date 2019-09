TV Holz : „Wir sind schon ganz kribbelig“

Holz/Saarbrücken Der Volleyball-Zweitligist TV Holz empfängt an diesem Samstag in Saarbrücken zum Saisonauftakt die Volleys Sonthofen.

Nach fünf Monaten Pause wird ab diesem Samstag, 14. September, wieder geblockt, gebaggert und geschmettert. Zum Saisonauftakt in der Süd-Staffel der 2. Volleyball-Bundesliga hat der TV Holz um 20 Uhr in der Multifunktionssporthalle an der Hermann-Neuberger-Sportschule in Saarbrücken die Volleys Sonthofen zu Gast. „Das wird die erste Bewährungsprobe. Wir sind heiß, wir sind willig und freuen uns auf den Samstag und hoffen natürlich auf Publikum, das mit uns zieht und uns anfeuert“, erklärt die Holzer Spielführerin Denise Linz. Und sie ergänzt mit Blick auf den lange erwarteten Saisonstart: „Ich glaube, es hat jeder Bock. Wir sind schon ganz kribbelig, wenn’s um das Spiel geht. Zum ersten Mal können wir vor heimischem Publikum zeigen, was wir können und wie wir harmonieren.“