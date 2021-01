2. Bundesliga im Volleyball : Erfolgreicher Einstand für Scheller

St. Wendel/Saarbrücken 2. Volleyball-Bundesliga: Frauen des TV Holz siegen, Herren des TV Bliesen verlieren.

Frederik Scheller hat ein erfolgreiches Debüt als Trainer der Volleyballerinnen des TV Holz gefeiert. Scheller, der nach der Trennung von Henner Brockmeier übernahm, sah am Sonntag einen 3:2-Erfolg der prowin Volleys in der 2. Liga gegen den TV Waldgirmes. In der Sporthalle an der Hermann-Neuberger-Sportschule holte Holz den ersten Satz mit 25:14. Durchgang zwei ging mit 25:23 an das Schlusslicht aus Hessen. Holz gewann den dritten Satz mit 25:16, Satz vier ging mit 25:20 an die Gäste. Im Tiebreak siegten die Gastgeberinnen mit 15:9. Holz erwartet nun am Sonntag um 16 Uhr die Roten Raben Vilsbiburg II.