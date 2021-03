Doppelspieltag in Sachsen : Holz holt einen Punkt, Bliesen mit achter Niederlage in Folge

Holz/Bliesen Die Zweitliga-Volleyballerinnen des TV Holz haben von ihrem Doppelspieltag in Sachsen einen Punkt mit nach Hause gebracht. Die prowin Volleys verloren am Sonntag bei den Vorwärts Sachsen Volleys Grimma nach über zwei Stunden hartem Kampf im Tie-Break mit 2:3 (20:25, 21:25, 25:21, 25:23, 14:16) und bekamen für den Tie-Break einen Zähler.

Am Samstag hatte Holz beim VC Dresden mit 1:3 verloren (25:23, 23:25, 23:25, 14:25). Das Team von Trainer Frederik Scheller bleibt Tabellenneunter. Am Sonntag empfängt der TV um 16 Uhr an der Hermann-Neuberger-Sportschule den SV Lohhof (Dritter).

In der 2. Liga der Herren unterlag der Tabellenvorletzte TV Bliesen am Samstag beim Zweiten TSV Grafing mit 1:3 (20:25, 25:15, 21:25, 16:25.). Bliesen empfängt nun am Samstag um 19 Uhr den GSVE Delitzsch (Elfter). Dann hofft das Team von Trainer Burkhard Disch, bei dem der Luxemburger Maurice van Landeghem nach einer studienbedingten Pause in den Kader zurückgekehrt ist, auf den ersten Sieg nach zuletzt acht Niederlagen in Serie. Bei zwei Absteigern (genaue Zahl noch offen) hat Bliesen aktuell neun Zähler Rückstand aufs rettende Ufer. Bei einem Absteiger wären es dagegen nur zwei Punkte.