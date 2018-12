später lesen 2. Volleyball-Bundesliga Echtes Spitzenspiel in der 2. Liga für Aufsteiger Holz Teilen

Nach sechs Siegen in Serie bestreiten die prowin Volleys des TV Holz an diesem Samstag (19.30 Uhr) in der 2. Volleyball-Bundesliga Süd der Frauen ein echtes Spitzenspiel. Der überraschend starke Aufsteiger, derzeit Tabellenvierter, ist beim Spitzenreiter VC Offenburg zu Gast. red