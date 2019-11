Volleyball : TV Bliesen siegt und baut Tabellenführung aus

Bliesen Die Volleyballer des TV Bliesen haben am Samstag ihren fünften Sieg in Serie gefeiert und dadurch ihre Tabellenführung in der 3. Liga Süd ausgebaut. Bliesen gewann vor 400 Zuschauern im Sportzentrum St. Wendel gegen den amtierenden Vizemeister TV Waldgirmes mit 3:1 (25:20, 22:25, 25:23, 25:21). Die Nordsaarländer liegen nun mit fünf Punkten Vorsprung vor dem TV Rottenburg II auf Platz eins.

Von Philipp Semmler