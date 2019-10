3. Liga Volleyball : Sigmund startet mit Sieg beim Tabellenführer

Bliesen Philipp Sigmund (26) hat ein erfolgreiches Debüt als neuer Spielertrainer des TV Bliesen gefeiert. Der Nachfolger von Michael Hefter siegte mit dem Volleyball-Drittligisten am Samstag beim bisherigen Tabellenführer MTV Ludwigsburg mit 3:1 (25:18, 25:20, 20:25, 25:16). In der 3. Liga Süd der Frauen jubelte der SSC Freisen am Samstag beim 3:1-Heimsieg gegen den SSC Bad Vilbel (25:19, 20:25, 25:14, 25:14) über den zweiten Saisonerfolg.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Philipp Semmler