Enge Kiste im Kampf gegen den Abstieg : Der TV Bliesen muss weiterzittern

Steve Weber, Tim Konrad und Maurice van Landeghem (von links) vom TV Bliesen durften am Samstag über einen Heimsieg jubeln. Foto: imago images/Marcel Lorenz/Marcel Lorenz via www.imago-images.de

St Wendel Chancen auf Zweitliga-Verbleib sind gesunken. TV Holz verlängert mit Trainer Scheller.

Am Sonntag hatte Bliesen die Chance, erneut an den Rheinhessen vorbeizuziehen. Denn 24 Stunden nach dem Spiel gegen Freiburg stand der TVB bei den L.E. Volleys Leipzig auf dem Feld. Dort verlor Bliesen aber mit 2:3 (19:25, 25:20, 20:25, 25:20, 12:15). Der eine Zähler, den das Team holte, reichte zwar, um nach Punkten mit der TGM gleichzuziehen, nicht aber, um diese zu überholen – denn Mainz-Gonsenheim hat das bessere Satzverhältnis.

Bliesen steht nun in seinem letzten Saisonspiel mächtig unter Druck – und vor einer schwierigen Aufgabe: Gegen Spitzenreiter TSV Grafing muss der TV am kommenden Samstag zu Hause punkten – ansonsten steht der Abstieg der Nordsaarländer fest. „Wir haben noch eine Chance. Wenn die Leistung gegen Grafing so stimmt wie in den letzten beiden Spielen, dann sind wir nicht chancenlos“, hofft Bliesens Sportlicher Leiter Gerd Rauch auf eine Überraschung – und darauf, dass sein Team den letzten Strohhalm im Kampf um den Ligaverbleib ergreift.