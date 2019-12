Basketball-Oberliga : Herrensohr findet Selbstvertrauen wieder

Herrensohr/Saarbrücken Der Basketball-Oberligist besiegt den TuS Treis-Karden und feiert den zweiten Erfolg in Serie. Der TBS Saarbrücken gewinnt beim ASC Mainz II, während die SG Baskets 98 Völklingen/BBC Bous bei der DJK Nieder-Olm untergeht.

Im ersten Spiel im neuen Jahr erwartet die SG Baskets 98 Völklingen/BBC Bous am Samstag, 18. Januar, um 16 Uhr den Tabellensiebten BBC Horchheim in der Südwesthalle in Bous. Der TuS Herrensohr tritt an diesem Tag um 20 Uhr beim Tabellenfünften TVG Baskets Trier an. Der TBS Saarbrücken hat am Sonntag, 19. Januar, um 16 Uhr den Tabellendritten TSG Heidesheim in der Bruchwiesenhalle zu Gast.