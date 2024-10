„So will ich nicht aufhören“ Turn-Routinier Eichorn verpasst die erste Saison seit 24 Jahren bei der TG Saar

Es ist still in der Halle, nur vereinzelt sind motivierende Zurufe der Mannschaftskameraden zu hören. Alle verfolgen gebannt und fasziniert, wie Kunstturner Waldemar Eichorn seinen Körper scheinbar mühelos über das Pauschenpferd kreisen lässt. Er ist im wahrsten Sinne des Wortes in seinem Element, vereint Kraft, Technik und Erfahrung zu einem ästhetischen Ganzen. Irgendwann folgt der Abgang – und mit ihm tosender Applaus von den Rängen. So läuft das schon seit 24 Jahren bei fast jedem Heimkampf des Kunstturn-Bundesligisten TG Saar. Nur nicht an diesem Samstag, wenn die TG Saar um 18 Uhr den TuS Vinnhorst zum ersten Heimkampf der Saison in der Dillinger Kreissporthalle empfängt.