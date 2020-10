TG Saar besiegt den TV Wetzgau : Der Weg ins Halbfinale ist so gut wie perfekt

Dillingen Turner der TG Saar gewinnen ihren Heimkampf gegen den TV Wetzgau deutlich mit 49:22. Verniaiev wieder überragend.

Eugen Spiridonov hingegen war nicht ganz so zufrieden wie noch eine Woche zuvor beim 65:18 in Singen. Mit starken Leistungen am Boden (11:2), den Ringen (11:0) und am Barren (11:0) legte die TG den Grundstein für den Erfolg. Am Pauschenpferd (5:5) und beim Sprung (6:5) ging es wegen „einiger blöder Fehler“ schon knapper zu, und abschließend „haben wir am Reck voll versaut“, resümierte Spiridonov streng. Der Mehrkampf-Europameister und WM-Dritte von 2010 hatte sich insbesondere mehr von Felix Remuta erhofft, der trotzdem mit 15 Punkten hinter Oleg Verniaiev (20 Punkte) zweitbester Scorer des Abends war. „Er muss etwas mehr Gas geben. Am Boden hat er eine sehr starke Leistung abgeliefert, aber wenn er mit Blick auf Olympia ein guter Mehrkämpfer werden will, muss er an den anderen Geräten noch eine Schippe drauflegen“, sagte Spiridonov.