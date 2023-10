Turnen Saarländerin qualifiziert sich für Olympia – doch fürs deutsche Team endet Vorbereitung dramatisch

Pauline Schäfer-Betz schließt die Augen und reißt die Arme in die Luft. Die Saarländerin lieferte im Team-Wettbewerb der WM in Antwerpen eine bärenstarke Vorstellung und sicherte sich ihre Fahrkarte für die Olympischen Spiele 2024 in Paris.

Foto: dpa/Virginia Mayo