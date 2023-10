Turnen Mit neuer Reife zur vierten WM-Medaille

Er wird nicht hinschauen. Dann, wenn Pauline Schäfer-Betz an diesem Sonntag, irgendwann nach 14 Uhr, auf den Schwebebalken springt, um zum vierten Mal in ihrer Karriere nach einer Weltmeisterschaftsmedaille zu greifen. Man kennt das in der Szene, dass Väter oder Mütter es aus Nervosität schwer ertragen können, wenn ihre Töchter im Ernstfall auf dem zehn Zentimeter schmalen Grat balancieren, dass sie rausgehen oder auf den Boden blicken. Bei einem Trainer ist das ungewöhnlich. „Aber ich nehme es ihm nicht übel“, sagt die saarländische Kunstturnerin mit Blick auf ihren Coach Kay-Uwe Temme. „Wir sind so eng miteinander verbunden; wenn ihm das hilft, soll er sich verstecken.“