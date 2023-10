Star-Turner war zwei Jahre lang gesperrt Olympiasieger Oleg Verniaiev von der TG Saar will es nochmals allen zeigen

Oleg Verniaievs Blick ist klar, fokussiert und ernst. Er ist ein anderer Mensch geworden. Der 30-jährige Barren-Olympiasieger von Rio de Janeiro 2016 hat in den vergangenen drei Jahren viel erlebt. Am Samstag wird er zum ersten Mal nach seiner zweijährigen Dopingsperre wieder in einem Heimkampf der TG Saar an den Start gehen. Für ihn ist der Wettkampf gegen den amtierenden deutschen Meister TuS Vinnhorst in der Dillinger Kreissporthalle (Beginn: 18 Uhr) auch ein Neuanfang.