Titel am grünen Tisch : Die Turner der TG Saar sind deutscher Meister

Dillingen Die außergewöhnliche Kunstturn-Bundesligasaison 2020 findet einen aus saarländischer Sicht mehr als versöhnlichen Abschluss: Die TG Saar ist deutscher Mannschaftsmeister 2020. Für die TG ist es nach 1981, 1982 und 2012 der insgesamt vierte Meistertitel der Vereinsgeschichte.

Eigentlich hätten am 19. Dezember in Dillingen die TG Saar gegen den TV Wetzgau um die Meisterschaft geturnt und Serienmeister KTV Straubenhardt sowie die Siegerländer KV um Platz drei. Die große Finalveranstaltung fiel aber wegen des Corona-Lockdowns aus. In einer Sitzung mit der Abteilungsleitung Männer der Deutschen Turnliga (DTL) entschieden sich die Finalisten schließlich jetzt dafür, die Saison auf Grundlage der bisherigen Ergebnisse zu werten. In der Vorrunde hatte die TG Saar, die als einziges Team der Liga all ihre Wettkämpfe gewinnen konnte, Vizemeister Wetzgau mit 49:22 geschlagen. Die Siegerländer KV wird nach ihrem 35:30-Vorrunden-Erfolg gegen die KTV Straubenhardt als Dritter gewertet.