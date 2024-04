Turnen Mousichidis will eine Duftmarke setzen

Während seine Mitschüler über den ersten Abiturprüfungen schwitzen, schwitzt Daniel Mousichidis für seinen großen Traum: Der 18-jährige Kunstturner des TV Schwalbach und von Bundesligist TG Saar nimmt aktuell an einem Lehrgang der Männer-Nationalmannschaft in Kienbaum nahe Berlin teil. Eine Station seines Weges mit dem Ziel: die Olympischen Spiele 2024 in Paris. Ob der Junioren-Europameister von 2022 (Boden) mit der deutschen Mannschaft daran teilnehmen darf, entscheidet sich erst nach den offiziellen Qualifikations-Wettkämpfen im Juni.