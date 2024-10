Heimsieg gegen Vinnhorst Drama auf den letzten Drücker bei Sieg für Turn-Bundesligist TG Saar

Nach dem bitteren Saisonstart bei Vizemeister TV Wetzgau, wo Kunstturn-Bundesligist TG Saar neben der knappen 32:34-Niederlage die Kreuzbandverletzung von Routinier Waldemar Eichorn hinnehmen musste (wir berichteten), stand der vierfache deutsche Mannschaftsmeister im ersten Heimwettkampf gehörig unter Zugzwang. Gegen den Meister von 2021 und 2022, den TuS Vinnhorst aus Hannover, musste eigentlich ein Sieg her, um sich die Chance auf das „Finale dahemm“ am 7. Dezember in Saarbrücken zu wahren. Doch der Erfolg stand am Samstag in der Dillinger Kreissporthalle bis zum letzten Moment auf der Kippe.