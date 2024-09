Start der Deutschen Turnliga So nimmt die TG Saar das „Finale dehemm“ ins Visier

Dillingen · Der Kunstturn-Bundesligist startet an diesem Samstag in die neue Saison. Das Finalturnier der Turnliga findet am 7. Dezember in Saarbrücken statt. Was sich im Kader der Saarländer getan hat und welche Veränderungen es im Bundesliga-Kalender gegeben hat.

27.09.2024 , 12:06 Uhr

Thorsten Michels (links), der Vereins-Chef der TG Saar, und Trainer Eugen Spiridonov blicken fokussiert auf die neue Bundesliga-Saison. Foto: Ruppenthal

Von Sebastian Zenner