38:26-Sieg gegen Rekordmeister SC Cottbus : TG Saar feiert Saisonauftakt nach Maß

Dillingen Trotz Abstinenz einiger Leistungsträger gelang der TG Saar mit dem 38:26-Sieg gegen Rekordmeister SC Cottbus der Start in die neue Runde der Kunstturn-Bundesliga.

„Der Sieg war für uns superwichtig. Auch die Tatsache, dass wir vier Geräte gewonnen und die entsprechenden Gerätepunkte mitgenommen haben. Das war ein Einstand nach Maß“, freute sich der TG Saar-Vorsitzende Thorsten Michels nach dem Ligastart vor etwa 300 Zuschauern in der Dillinger Kreissporthalle. Dabei mussten die Hausherren auf einige Leistungsträger verzichten: Neben Mehrkampf-Europameister Joe Fraser, der vor kurzem an der linken Schulter operiert wurde und auch weiterhin fehlen wird, standen auch der armenische Ringe-Spezialist Artur Avetisyan, der italienische Mehrkämpfer Matteo Levantesi (25) und der Franzose Benjamin Osberger (21) nicht zur Verfügung. Auch Eigengewächs Maxim Kovalenko war wegen einer Fersenprellung nicht voll einsatzfähig.

Trotzdem unterstrichen die verbliebenen TG-Turner gleich zu Beginn des Wettkampfs beim starken 9:3 am Boden ihre Ambitionen. Zwar hatten sie nach zu vielen individuellen Fehlern und vier Abstiegen am Pauschenpferd deutlich das Nachsehen (0:10), doch davon ließ sich das Team von Trainer Eugen Spiridonov nicht aus der Bahn werfen: An den Ringen (5:3), beim Sprung (10:2) und am Barren (10:2) sicherten sich die Saarländer den Sieg, bevor die Gäste am letzten Gerät, dem Reck, die Oberhand behielten (4:6).