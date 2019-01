Kanter teilte den Bericht auf Twitter und schrieb: „Ich habe keine Angst vor Euch.“

Der 2,11 Meter große Basketball-Profi ist ein scharfer Kritiker Erdogans, den er zuletzt einen „verdammten Wahnsinnigen“ nannte. Der NBA-Profi macht Erdogan außerdem dafür verantwortlich, dass er nicht nach London reisen kann, um dort am Donnerstag an einem Pflichtspiel seiner New York Knicks gegen die Washington Wizzards teilzunehmen. 2017 hatte die Türkei den Reisepass des NBA-Stars annulliert. Er ist seitdem staatenlos.

Grund für den Auslieferungsantrag sei ein Verfahren wegen Mitgliedschaft in einer Terrororganisation, berichtete die „Sabah“. Kanter ist Anhänger des in den USA lebenden Predigers Fethullah Gülen, den die Türkei für den Putschversuch 2016 verantwortlich macht. Die Gülen-Bewegung gilt in der Türkei als Terrororganisation.