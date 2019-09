Mixed-Volleyball : „Hier wird ein unfassbar hohes Niveau gespielt“

Saarbrücken Der TSV Vaterstetten gewinnt die vom TV Holz in Saarbrücken ausgerichtete süddeutsche Meisterschaft im Mixed-Volleyball.

Der TV Holz hat an der Hermann-Neuberger-Sportschule in Saarbrücken den 30. BFS-Cup Süd ausgerichtet. BFS steht für Breiten- und Freizeitsport. Die Regeln bei dieser süddeutschen Meisterschaft im Mixed-Volleyball sehen unter anderem vor, dass mindestens drei Frauen – Libero ausgenommen – auf dem Spielfeld sind. Wer Breiten- und Freizeitsport liest, wird womöglich denken, dass beim BFS-Cup ein paar ältere Damen und Herren gemütlich den Ball über das Netz spielen. Doch im Gegenteil.

„Hier wird ein unfassbar hohes Niveau gespielt“, sagte Liliane Käfer, Mannschaftsführerin des TV Siersburg, staunend. Bei dem Mixed-Turnier in Saarbrücken waren am Wochenende 18 Mannschaften aus Bayern, Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz am Start, dazu die drei saarländischen Vereine TV Siersburg, FSV Eschberg und TL Hüttersdorf.