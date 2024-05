Leichtathletik Trotz schwieriger Bedingungen – starke Leistungen beim Pfingstsportfest des LC Rehlingen (mit Fotos)

Werner Klein stand in seinem gelben Regenparka auf der Tartanbahn des Bungertstadions in Rehlingen, schaute zum wolkenverhangenen Himmel und zuckte mit den Schultern. „Das hatten wir anders bestellt“, sagte der Meetingdirektor des Leichtathletik-Pfingstsportfestes, das der LC Rehlingen am Pfingstsonntag zum 59. Mal ausrichtete, „jetzt gilt es, Entscheidungen zu treffen.“