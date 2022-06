34. Auflage der Radrundfahrt durch das Saarland und Frankreich : „Ich bin mehr als zufrieden“ – der Trofeo-Sieger kommt aus dem Nachbarland

Gersheim Mathieu Kockelmann aus Luxemburg heißt der strahlende Sieger der 34. LVM Saarland Trofeo.

Auf dem fünften und letzten Teilstück der renommierten Rundfahrt für Junioren-Nationalteams gerät der Erfolg von Mathieu Kockelmann (18) aus Luxemburg am Sonntag nicht mehr in Gefahr. Als Dritter im Sprint des großen Hauptfelds der Trofeo erreicht Kockelmann im grünen Trikot des Spitzenreiters das Ziel in Gersheim und nimmt danach die Glückwünsche entgegen.