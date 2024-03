Triathlon Duell Schomburg gegen Priester beginnt in Abu Dhabi

Am Freitag beginnt mit dem Wettkampf in Abu Dhabi (VAE) die WM-Saison 2024 der Triathleten. Die Deutsche Triathlon-Union (DTU) schickt zehn Sportler an den Start – darunter Jonas Schomburg und Lasse Nygaard Priester. Für die beiden geht der Zweikampf um den letzten verbliebenen deutschen Olympia-Startplatz für Paris weiter. Schomburg hat in der Rangliste einen Vorsprung vor Priester. Der Triathlet des LAZ Saarbrücken hat noch fünf Rennen bis Ende Mai, um sich an Schomburg vorbeizuschieben.