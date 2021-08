Heimspiel in Saarbrücken : Triathlon-Team kämpft um den Meistertitel

Saarbrücken Das wird spannend: Vor dem Saisonfinale in Saarbrücken liegt das saarländische Triathlon-Bundesliga-Team nur einen Punkt hinter dem Spitzenreiter.

Spannender könnte die Ausgangslage vor dem abschließenden Rennen der Triathlon-Bundesliga an diesem Samstag rund um die Hermann-Neuberger-Sportschule in Saarbrücken kaum sein. Den Tabellenführer, das EJOT Team TV Buschhütten, und den Zweiten, das Hylo Team Saar, trennt nur einen Zähler. Somit ist klar: Die Mannschaft, die im Teamwettkampf in Saarbrücken in der Tageswertung vor ihrem direkten Konkurrenten landet, schnappt sich den deutschen Meistertitel.

Für den Serienmeister Buschhütten wäre es der zehnte Titelgewinn in Folge, für das Hylo Team Saar der erste Titelgewinn überhaupt in der höchsten deutschen Triathlon-Liga. Für Buschhütten startet neben dem deutschen Spitzenathleten Lasse Lührs auch der Spanier Mario Mola, dreifacher Weltmeister auf der Kurzdistanz. Dennoch: „Wir wollen in unserem Wohnzimmer den Titel holen. Ich glaube, diese Chance bekommen wir in dieser Form so schnell nicht wieder – und der Heimvorteil ist nicht zu unterschätzen“, sagt Micha Zimmer, der sportliche Leiter des Hylo Teams Saar, das am Samstag auf Lasse Priester, Jonas Breinlinger, Valentin Wernz und Tim Hellwig setzen wird.