Saar-Olympiasieger Tim Hellwig wieder in Aktion: Nach Paris-Gold will er in Hannover glänzen

Fast genau einen Monat ist es her, dass Tim Hellwig von der SG DJK St. Ingbert gemeinsam mit Lasse Lührs, Laura Lindemann und Lisa Tertsch die Goldmedaille bei den Olympischen Sommerspielen von Paris gewinnen konnte. An diesem Wochenende kommt die Triathlon-Mixed-Staffel erstmals seit dem historischen Erfolg wieder auf deutschem Boden zusammen. In Hannover finden die deutschen Meisterschaften statt. „Wir gehen leider nicht gemeinsam an den Start“, sagt Hellwig: „Jeder startet im Einzel oder mit seiner jeweiligen Bundesliga-Mannschaft.“