Triathlon Zwei Monate vor Olympia – Härtetest für Saar-Triathlet Tim Hellwig

Gut zwei Monate vor Beginn der Olympischen Sommerspiele in Paris wird es für Tim Hellwig erstmals ernst. Der Triathlet von der DJK SG St. Ingbert, der sein Olympiaticket schon lange in der Tasche hat, geht wie alle anderen deutschen Olympiafahrer beim dritten WM-Lauf der Saison im italienischen Cagliari an den Start und misst sich erstmals in dieser Saison mit der internationalen Konkurrenz. Neun Deutsche starten beim Rennen der World Triathlon Championship-Serie in Cagliari.