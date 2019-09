Triathlon : Triathlet Vinzent ist neuer Vize-Weltmeister

ORMESHEIM Mit einem schönen Erfolgserlebnis im Gepäck ist Ultra-Triathlet Tristan Vinzent von der Doppel-Ironman-WM aus Litauen in seinen Heimatort Ormesheim zurückgekehrt. Der Start erfolgte am Freitagvormittag in einem See, der mitten in der Stadt Panevezys liegt.

Das Wasser war um die 22 Grad warm. „Dies ist bei einer Gesamtstrecke von 7,6 Kilometern Schwimmen nicht gerade optimal. Wir mussten insgesamt 16 Runden schwimmen. Und nach jeder Runde war ein kurzer Landgang über einen Steg zu absolvieren. Der Vorjahressieger stieg dabei bereits wegen Unterkühlung aus“, berichtet Vinzent von den keinesfalls guten Bedingungen in der Auftaktdisziplin.

Der Saarländer biss sich durch und konnte nach 2:48 Stunden aus dem Wasser heraus aufs Rad steigen. Die Radstrecke war komplett für den gesamten Verkehr gesperrt. Es ging 153 Runden durch die Stadt hindurch. „Die ungefähr 10 000 Zuschauer an der Strecke und vor allem später in der Finish Line samt der Siegerehrung machten diesen Wettkampf zu einem unglaublichen Erlebnis. Ganz früh am Samstag um 3.30 Uhr hatte ich die 360 Kilometer auf dem Rad absolviert und ging sofort auf die Laufstrecke“, ließ es der Ormesheimer keinesfalls ruhig angehen.

Und dabei hatte ihm zuletzt ein Muskelfaserriss in der linken Wade arg zu schaffen gemacht. Vinzent hatte jedoch diese Verletzung gut auskuriert und konnte dieses Mal sein Pensum gut durchziehen. Es lagen nun noch 84,4 Kilometer Laufen vor ihm. Der Saarländer absolvierte den Wettkampf schließlich in einer Gesamtzeit von 30:20:51 Stunden und reagierte im Ziel mehr als erfreut auf die Nachricht, dass dies in der Altersklasse 50 bis 59 die Vize-Weltmeisterschaft bedeutete. Im Gesamtklassement landete er von den insgesamt 47 Startern aus 16 Nationen auf Rang 27.