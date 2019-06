SV Elversberg : Zwei Neue sollen noch diese Woche kommen

Elversberg Top-Torjäger Koffi fehlt beim Trainingsstart der SV Elversberg. Junge Offensivspieler vor der Unterschrift.

0:0 endete am Montag das erste interne Trainingsspiel beim Vorbereitungsauftakt des Fußball-Regionalligisten SV Elversberg. Gibt es ein Sturmproblem, oder ist die Abwehr schon jetzt bärenstark? „Ganz klar die Abwehr“, sagte Torben Rehfeldt und lachte. Der 25-jährige Innenverteidiger ist der angekündigte Ersatz für den 38-jährigen Leandro Grech, dessen Vertrag nicht mehr verlängert wurde.

Del-Angelo Williams ist bislang der einzig Neuzugang in der Offensive. Er blieb im ersten Trainingsspiel ohne Torchance. Fehleinkauf? „Ja, ich glaube schon“, sagte der 25-Jährige und musste wie Rehfeldt lachen. „Ich habe mir die SVE schon ein paar Mal angesehen. Die Offensive ist sehr gut. Das sind gute Voraussetzungen für einen Stürmer. Auch die Philosophie des Trainers hat mich überzeugt“, erklärte Williams, der von Drittligist FC Hansa Rostock kam.

Am Montagmorgen stand der Laktattest an, mittags ging es zur lockeren Einheit auf den Platz. Gleich zwei Einheiten am ersten Tag. „Es werden noch härtere Einheiten kommen“, sagte Trainer Horst Steffen. Ein Saisonziel hat der Fußballlehrer nicht ausgegeben. „Das habe ich früher mal gemacht. Heute sage ich, dass wir das nächste Spiel gewinnen wollen“, meinte der 50-Jährige und ergänzte: „In erster Linie müssen wir ein Team werden. Das ist Grundvoraussetzung für alles. Dazu brauchen wir einen richtig guten Fitnesszustand. Das sind meine ersten Ziele.“