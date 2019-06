1. FC Saarbrücken startet in die Saison : FCS startet mit nur vier Angreifern ins Training

Aufgalopp in die neue Saison: Die Spieler des 1. FC Saarbrücken starteten am Montag im FC-Sportfeld in die Vorbereitung. Foto: Andreas Schlichter

Saarbrücken „Problemstürmer“ Jurcher fehlt beim Saisonauftakt vor 250 Zuschauern im Sportfeld wegen Magen-Darm-Problemen. Vertrag mit Köksal wurde aufgelöst.

„Er hat einen Krankenschein geschickt. Magen-Darm-Probleme“, erklärte FCS-Vizepräsident Dieter Ferner, „am Donnerstag will er seine Arbeitskraft wieder zur Verfügung stellen. Ist ja nicht so schlimm, in den ersten Tagen wird nicht so viel gemacht.“ Nach SZ-Informationen wurde Jurchers Krankenschein von einem Arzt in Hamburg ausgestellt.