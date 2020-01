Handball-Oberliga : HSG Völklingen hat sich an den Neuen gewöhnt

Völklingen Der Handball-Oberligist belegt zur Winterpause den zehnten Tabellenplatz. Damit kann Trainer Claude Dolic gut leben. Der Franzose hofft aber, dass die zweite Saisonhälfte noch besser wird.

Die Bilanz ist fast ausgeglichen: Sieben Siege hat der Handball-Oberligist HSG Völklingen in der laufenden Saison in der Oberliga Rheinland-Pfalz gefeiert. Dem gegenüber stehen neun Niederlagen. Mit 14:18 Punkten belegen die Völklinger den zehnten Tabellenplatz. Der Abstand nach oben in der Tabelle ist gering. Die HSG Rhein-Nahe-Bingen auf dem sechsten Rang hat zwei Zähler mehr als die Saarländer. „Unsere Bilanz ist ziemlich gut“, zieht Völklingens Trainer Claude Dolic denn auch ein positives Fazit der ersten Saisonhälfte. Und er erklärt: „Ich habe zu Saisonbeginn gesagt, dass ich unter die ersten Acht will. Davon sind wir nicht weit entfernt.“

An der Tabellenspitze in der Handball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar liefern sich der SV 64 Zweibrücken mit 30:2 Punkten und die SG Saulheim mit 28:4 Zählern einen Zweikampf um die Meisterschaft. Der Aufsteiger HC Dillingen-Diefflen ist mit 2:30 Punkten abgeschlagenes Schlusslicht. Auf dem zweiten Abstiegsplatz steht die HSG Eckbachtal. Der Tabellenvorletzte hat 8:24 Punkte. Davor liegen Aufsteiger TuS Kaiserslautern-Dansenberg II und die HSG Kastellaun/Simmern mit je 10:22 Punkten. Die HSG Völklingen ist mit 14:18 Zählern auf dem Konto Tabellenzehnter.

Vor der Winterpause feierte die HSG Völklingen in ihren beiden letzten Begegnungen des Jahres 2019 Siege in den Derbys gegen die VTZ Saarpfalz und beim Aufsteiger HC Dillingen-Diefflen (wir berichteten). „Das war sehr wichtig für das Selbstvertrauen“, sagt Dolic.

In die Vorbereitung auf das erste Saisonspiel im neuen Jahr am Sonntag, 19. Januar, um 18 Uhr zu Hause gegen den punktgleichen Tabellenneunten HV Valendar startet Trainer Dolic mit seiner Mannschaft an diesem Montag, 6. Januar. „Normalerweise müssten wir in der zweiten Saisonhälfte besser sein, als in der ersten“, erklärt der Übungsleiter. Dafür hat der 38-Jährige mehrere Gründe ausgemacht.