Beide verfehlten jedoch die Norm für die WM in Seefeld (ab 19. Februar). Bei den Frauen siegte erneut Ingvild Flugstad Östberg (26:21,2) aus Norwegen, die schon am Vortag im Massenstart erfolgreich war. Den Tagessieg in der Herren-Konkurrenz holte einmal mehr der überragende Norweger Johannes Hösflot Kläbo (35:07,5), der den Schluss­sprint gegen den Russen Sergej Ustjugow (+0,4 Sekunden) gewann.