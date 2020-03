Saarbrücken/Dortmund Mit fünf gehaltenen Elfmetern im DFB-Pokalspiel gegen Fortuna Düsseldorf hat Torwart Daniel Batz vom 1. FC Saarbrücken zuletzt Historisches vollbracht. Nun hat das Deutsche Fußballmuseum das Trikot des Pokalhelden in seine Dauerausstellung aufgenommen.

Das Museum in Dortmund veröffentlichte am Montag ein Foto des grellgrünen Leibchens auf Facebook. Dazu die Botschaft: „Wir präsentieren voller Stolz unseren Neuzugang: Das Trikot von Daniel Batz!“ Das neue Exponat bekamen die Museumsmacher am vergangenen Sonntag bei der Auslosung des DFB-Pokal-Halbfinales in der ARD-Sportschau. Der 1. FC Saarbrücken trifft in der Vorschlussrunde des Pokalwettbewerbs auf Bayer Leverkusen – und das als Viertligist.