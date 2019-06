Sonnwendlauf : Sieg trotz Geburtstagsfeier am Abend zuvor

Sieg trotz Geburtstagsfeier am Abend zuvor

Und ab geht’s: Die 295 Teilnehmer am Hauptrennen sind gestartet und machen sich auf die zehn Meilen lange Strecke. Am Ende läuft Torsten Jacob (Startnummer 0791) als Erster über die Ziellinie. Foto: Thomas Wieck

Völklingen Torsten Jacob von Saar 05 Saarbrücken hat das Hauptrennen beim 32. Sonnwendlauf der LTF Köllertal in Völklingen gewonnen.

Das war ja mal ein kurioser Lauftag: Es waren nur noch wenige Minuten bis zum Start des Hauptlaufes. Das vorherige Rennen, der Jedermannslauf über fünf Kilometer, neigte sich dem Ende entgegen. Die letzten Teilnehmer liefen unter den Anfeuerungsrufen der Zuschauer auf die Zielgerade an der Hermann-Neuberger-Halle in Völklingen zu. Unter den Läufern: ein Feuerwehrmann in seiner Arbeitskleidung und mit zwei Sauerstoff-Flaschen auf dem Rücken.