Perstaller hofft im Heimspiel gegen Ulm auf seine Chance

Sechs Spiele sind in der Fußball-Regionalliga Südwest schon wieder gespielt. Und die SV Elversberg dümpelt wie im vergangenen Jahr im Tabellenkeller der Liga herum. Fünf Punkte und 3:7 Tore bedeuten aktuell den vorletzten Tabellenplatz. Der Abstand zur Tabellenspitze beträgt bereits zehn Punkte. In der vergangenen Saison hatte die SVE in den verbleibenden drei Saison-Vierteln noch genau zwei Chancen, um an den zweiten Tabellenplatz (reichte zur Relegation) heranzurücken.

Doch die SVE vergab diese Chancen. In dieser Saison steigt nur der Meister auf. „Wenn ich ehrlich bin, bin ich ganz weit davon entfernt, auf die Tabelle zu gucken. Wir müssen unsere Leistung auf dem Platz bringen und Tore schießen“, sagt Trainer Roland Seitz. Und das Toreschießen ist derzeit das größte Problem der Elversberger.

An diesem Samstag, 14 Uhr, ist der Tabellenvierte SSV Ulm zu Gast im Stadion an der Kaiserlinde. Gut möglich, dass Stürmer Julius Perstaller zum ersten Mal in dieser Saison die Chance von Beginn an erhält. Die Topstürmer Muhamad Alawie und Kevin Koffi vergaben bei ihren Einsätzen bislang alle Torchancen.

Perstaller kam erst zu zwei Kurzeinsätzen. „Ich fühle mich fit und bin bereit. Aber ich denke, dass wir nicht nur ein Sturmproblem haben. Es trifft ja zurzeit keiner das gegnerische Tor“, sagt der Österreicher zur Torflaute. Neben Perstaller wird wohl auch Nils Winter nach einer Magen-Darm-Erkrankung wieder in die Startelf zurückkehren.