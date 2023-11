Fußball-Saarlandpokal Topduell zwischen der Borussia und dem FCS perfekt

Die Borussia und der FCS gewannen ihre 1/16-Finalspiele am Mittwochabend souverän, die Borussia mit 3:1 gegen die DJK Ballweiler-Wecklingen, der FCS vor 1200 zuschauern in Köllerbach gegen den TuS Herrensohr mit 3:0. Luca Kerber per Fallrückzieher (9. Minute), Julian Günther-Schmidt (27.) und Kai Brünker (53.) erzielten die Tore für den nahezu in Bestbesetzung angetretenen Favoriten. „Wir haben eine Mannschaft aufs Feld geschickt, die so auch in der 3. Luga spielen könnte“, sagte der in der Kritik stehende FCS-Trainer Rüdiger Ziehl, der wegen des Kunstrasens nur auf Bjarne Thoelke, Kasim Rabihic, Amine Naïfi und Julius Biada verzichtete.