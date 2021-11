Hylo Badminton Open in Saarbrücken : Nummer fünf der Welt war ein Tick zu stark

Isabel Lohau (vorne) schaffte bei den Hylo Open in der Saarbrücker Saarlandhalle in zwei Disziplinen den Sprung ins Viertelfinale. Foto: Sven Heise

Saarbrücken Deutsches Top-Mixed Lamsfuß/Lohau bei Badminton Open in Saarbrücken im Viertelfinale raus.

Es liegen stressige Wochen und Monate hinter Isabel Lohau (frühere Herttrich). Nach einer kräftezehrenden Saison mit den Olympischen Spielen in Tokio als krönendem Abschluss gab es gerade mal ein paar Tage Mini-Auszeit, ehe der internationale Turnierzirkus für die Badminton-Nationalspielerin vom 1. BC Saarbrücken-Bischmisheim weiterging. Neben dem Top-Weltranglisten-Turnier in Frankreich und zwei Mannschafts-Weltmeisterschaften flickte die 29-Jährige noch die Hochzeit mit ihrem langjährigen Freund Julian ein. Außerdem stand ein vierwöchiger Lehrgang bei der Bundeswehr an, wo Lohau zur Sportfördergruppe gehört. Trotzdem war Lohau bei den Hylo Badminton Open in der Saarbrücker Saarlandhalle die erfolgreichste Athletin des Deutschen Badminton-Verbandes (DBV).

Der Bundeswehr-Lehrgang zwang Lohau zu einer kleinen Badminton-Zwangspause. „Ich hatte jetzt nicht das beste Training“, sagte Lohau, nachdem sie am Donnerstag sowohl im Damendoppel mit Linda Efler (Union Lüdinghausen) als auch im Mixed an der Seite von Mark Lamsfuß (1. BC Wipperfeld) das Viertelfinale erreicht hatte, „von daher versuche ich gerade, mit wenig Erwartungen an die Sache heranzugehen. Das hat in dieser Woche bisher ganz gut geklappt.“

Gegen die Weltranglisten-Fünften Praveen Jordan/Melati Oktavianti aus Indonesien klappte es dann am Freitag nicht mehr so gut. Im ersten Satz hielten Lohau/Lamsfuß bis zum 9:9 gut mit, ehe sich zu viele leichte Fehler ins deutsche Spiel einschlichen, die den Indonesiern eine Fünf-Punkte-Führung erlaubten (14:9), die sie bis zum Satzende noch ausbauen konnten (21:14). In Durchgang zwei stellten Lohau/Lamsfuß die Fehler ab, und prompt zahlte sich das im 21:18-Satzgewinn aus. Im dritten Satz zeigten sich die Indonesier aber zu stark und beförderten die Deutschen mit 21:12 aus dem Turnier. Lohaus Doppel-Viertelfinale mit Efler war bei Redaktionsschluss noch nicht beendet.

Im sportlichen Mittelpunkt des großen Abschluss-Wochenendes bei den Hylo Open dürften die Asiaten stehen, die die diesjährige Veranstaltung dominieren. Begeisternde Auftritte legten bislang vor allem die indonesischen Herrendoppel hin, von denen mindestens eines auch am Sonntag im Finale stehen wird.