Hallenfußball : Traum des SV Auersmacher platzt im Halbfinale

André Hemmer schlägt die Hände vors Gesicht, kann es kaum glauben. Der sportlicher Leiter des SV Auersmacher scheiterte am Sonntag beim Masters in der Saarlandhalle mit dem Titelverteidiger im Halbfinale am FC Wiesbach. Foto: Thomas Wieck

Auersmacher Der Fußball-Saarlandligist hat seinen Titel beim Hallenmasters nicht verteidigen können. Er wurde in der Saarbrücker Saarlandhalle Vierter. Nachdem der erste Frust sich gelegt hatte, fiel das Fazit dann aber doch positiv aus.

Es bleibt dabei: Seit den Siegen des FV Diefflen 2015 und 2016 hat keine Mannschaft beim Volksbanken-Hallenmasters des Saarländischen Fußball-Verbandes ihren Titel verteidigen können. Auch nicht Rekordtitelträger SV Auersmacher am Sonntag in der mit 3201 Zuschauern ausverkauften Saarbrücker Saarlandhalle. Der fünfmalige Masters-Gewinner scheiterte im Halbfinale. Der Saarlandligist unterlag Oberligist FC Wiesbach mit 1:3. Danach verlor der Titelverteidiger das Spiel um Platz drei gegen Oberligist FV Diefflen. Die Mannschaft von Trainer Jan Berger führte nach Treffern von Nils Cuccu, Oliver Bickelmann und Felix Laufer mit 3:0. Dann drehte der FV Diefflen das Ergebnis und lag kurz vor Schluss mit 4:3 in Führung, ehe Wunn den SV Auersmacher mit seinem Tor in die Verlängerung rettete. Dort trafen Fabian Poß und Lukas Kölsch zum 6:4-Sieg für die Dieffler.