Tennis : Johann vom TZ DJK Sulzbachtal ist Saarlandmeister

Lars Johann vom TZ DJK Sulzbachbal hat im Finale gegen Paul Georg Günther vom TuS Neunkirchen den Ball fest im Blick. Foto: Peter Franz

Saarbrücken Der 19 Jahre alte Tennis-Spieler sichert sich an der Saarbrücker Sportschule erstmals den Hallen-Titel bei den Männern.

Lars Johann vom TZ DJK Sulzbachtal hat sich zum ersten Mal den Saarlandmeister-Titel in der Halle bei den Männern gesichert. Bei den Titelkämpfen des Saarländischen Tennis-Bundes (STB) im Landesleistungszentrum an der Hermann-Neuberger-Sportschule in Saarbrücken setzte sich der 19-Jährige im Finale gegen Paul Georg Günther vom TuS Neunkirchen mit 6:2 und 6:4 durch.

Johann möchte wie sein Clubkollege Milan Welte ins Profi-Tennis einsteigen. Er ist in der deutschen Rangliste an Position 137 gelistet und gehört damit zu den drei besten Saarländern. Vor ihm steht Welte, die Nummer 47. Beide waren bei der Saarlandmeisterschaft topgesetzt und wurden im Endspiel erwartet. Welte war laut STB aber gesundheitlich angeschlagen. Er musste im Halbfinale dem dritten gut in der deutschen Rangliste platzierten Saarländer den Sieg überlassen. Günther, die Nummer 147 in Deutschland, setzte sich mit 5:7, 7:5 und 10:7 durch. Johann bezwang im Halbfinale Andre Marschall vom TuS Neunkirchen mit 6:3 und 6:2.