Tanzsport : Geschwister Karst machen Titel-Hattrick perfekt

Zum dritten Mal in Folge nicht zu schlagen: Ale­xander und Lisa Karst tanzten sich auch bei der Saarlandmeisterschaft an der Sportschule in Saarbrücken zum Sieg. Foto: Oliver Morguet

Saarbrücken Das Paar vom TSC Schwarz-Gold Casino Saarbrücken ist zum dritten Mal in Folge Saarlandmeister.

Aller guten Dinge sind drei: Alexander und Lisa Maria Karst vom TSC Schwarz-Gold Casino Saarbrücken haben am Wochenende ihren dritten Landesmeister-Titel in den lateinamerikanischen Tänzen in Folge gewonnen. Die Geschwister setzten sich in der Multifunktionshalle der Hermann-Neuberger-Sportschule in Saarbrücken vor Andrei Ten und Teodora Elena Banciu von Saar 05 Saarbrücken Tanzsport durch, die Rang zwei belegten. Platz drei ging an Artemi Fursov und Anastasia Huber von Fortuna im ATSV Saarbrücken vor Dominik Bondarev und Irina Shashkova vom TSC Schwarz-Gold Casino Saarbrücken.