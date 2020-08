Entscheidung gefallen : Tischtennisspieler starten am Samstag ohne Doppel in die Saison

Tischtennisspieler starten am Samstag ohne Doppel in die Saison

Saarbrücken Saarländischer Tischtennisbund (STTB) gibt endgültige Entscheidung bekannt: Auf Doppel wird in der kommenden Spielzeit verzichtet.

Die an diesem Samstag, 21. August, beginnende, neue Tischtennis-Saison wird wegen des Coronavirus erstmals ohne Doppel gespielt. Der Deutsche Tischtennisbund (DTTB) teilte am Freitag kurzfristig allen Landesverbänden mit, dass in der kommenden Saison in den Bundesspielklassen keine Doppelwettbewerbe stattfinden werden.