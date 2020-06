Kostenpflichtiger Inhalt: 1. FC Saarbrücken deutscher Tischtennis-Meister : FCS setzt sich endlich die Krone auf

Der erste sportlich ermittelte Geister-Meister im deutschen Profisport mit Mundschutz und Abstand: Die Spieler, Trainer und Betreuer des 1. FC Saarbrücken bejubeln ihren Titelgewinn beim Finale in Frankfurt. FCS-Sportchef Erwin Berg, jüngst 80 Jahre alt geworden, hält die Trophäe hoch. Foto: Nicolas Barrois/FCS/Nicolas Barrois

Frankfurt Tischtennisspieler des 1. FC Saarbrücken nach 3:1-Sieg über Ochsenhausen deutscher Meister. Chinese Kun überragt mit zwei Siegen.

Es war das grandiose Ende einer grandiosen Saison: Nach dem 3:1-Endspielsieg gegen den amtierenden Titelträger TTF Ochsenhausen ist der 1. FC Saarbrücken am Sonntag in der Frankfurter Fraport-Arena zum ersten Mal in seiner Vereinsgeschichte deutscher Tischtennis-Meister geworden. „Das ist perfekt. Wir waren lange Tabellenführer während der regulären Saison. Das ist jetzt der krönende Abschluss. Ich denke, das ist für das ganze Saarland etwas ganz Besonderes“, feierte Patrick Franziska strahlend und mit dem Meister-Pott in der Hand den Titel.

Der sportliche Leiter des FCS, Erwin Berg, musste zuerst einige Luftwürfe durch die Spieler über sich ergehen lassen, bevor er erklären konnte, dass er „überglücklich über den Titel“ sei, und betonte, dass der FCS „hochverdient deutscher Meister geworden“ sei. Für Slobodan Grujic ging auch ein ganz persönlicher Wunsch in Erfüllung. „Als Spieler und Trainer habe ich im Verein schon alles gewonnen. Nur deutscher Meister war ich noch nie. Deswegen war das mein ganz persönlicher Traum“, sagte der Saarbrücker Erfolgstrainer.

Im ersten Spiel des Tages trafen Franziska und Hugo Calderano aufeinander. Der Weltranglisten-16. aus dem Saarland legte einen Blitzstart hin und servierte den in der Weltrangliste zehn Ränge besser platzierten Brasilianer mit 11:3 ab. Im zweiten Satz schlug Calderano zurück und holte sich den Durchgang mit 11:6. Im dritten Satz lag Franziska schon 6:9 hinten, bevor er aufdrehte und sich den Satz noch mit 12:10 holte. Im vierten Durchgang hatte wieder Calderano mit 11:9 die Nase vorn. Im Entscheidungsdurchgang ließ Franziska zwei Matchbälle liegen, bevor er schließlich mit 12:10 die Oberhand behielt und den FCS mit 1:0 in Führung brachte. Auf der Bank der Saarländer war ein kollektives Durchatmen zu erkennen.

In der zweiten Partie bekam es Saarbrückens Shang Kun mit Simon Gauzy zu tun. Der Chinese holte sich die Sätze eins und zwei mit 11:8 und 11:7. Im dritten Durchgang steigerte sich Gauzy, so dass der Satz mit 11:9 an den Ochsenhausener ging. Im vierten Satz sahen die wenigen anwesenden Offiziellen, die im großen Rund der Fraport-Arena recht verloren wirkten, wie sich der Chinese mit 12:10 durchsetzte und die Saarbrücker Gesamtführung auf 2:0 ausbaute. Shang Kun war anschließend restlos glücklich: „Das ist heute der Moment, von dem ich geträumt habe, als ich nach Saarbrücken kam“, sagte der vor der Saison ins Saarland gewechselte Chinese.

Mit der beruhigenden Führung im Rücken ging danach Jorgic in das Duell mit Ochsenhausens Jakub Dyjas. Der Saarbrücker begann gut, musste dann aber miterleben, wie der Pole auf der anderen Seite des Tisches immer besser ins Spiel kam. So gab Jorgic trotz einer zwischenzeitlichen 8:5-Führung den ersten Satz noch mit 9:11 ab. Auch im zweiten Satz fand Dyjas in den entscheidenden Momenten die besseren Lösungen und siegte mit 12:10. Im dritten Durchgang führte Jorgic lange, vergab dann aber drei Satzbälle in Folge und musste seinerseits einen Matchball abwehren, bevor er mit 14:12 doch noch gewann. Bei der 3:11-Niederlage im vierten Satz war Jorgics Gegenwehr dann aber gebrochen – nur noch 2:1 für Saarbrücken. Auf der Ochsenhausener Bank keimte Hoffnung: Sollte der Meister nach dem 3:2-Sieg im Halbfinale gegen Borussia Düsseldorf auch das Endspiel nach einem 0:2 noch einmal drehen können?

Der Moment des Titelgewinns: Der Chinese Shang Kun reißt die Arme hoch, kurz danach legt er noch ein Tänzchen aufs Parkett. Foto: Foto: Benjamin Lau Sportfoto/Benjamin Lau

Der goldene Konfettiregen hat sich gesenkt, die Freude über den Gewinn der deutsche Meisterschaft ist bei den Spielern des FCS weiterhin da. Foto: Foto: Benjamin Lau Sportfoto/Benjamin Lau