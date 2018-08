Alle Spiele werden wie gehabt live gezeigt. Zum Angebot zählen darüber hinaus auch die deutschen Einzel-Meisterschaften und die German Open.

Die Tischtennis-Bundesliga startet heute mit der Partie zwischen Champions-League-Sieger Borussia Düsseldorf um Topstar Timo Boll und dem TTC Fulda-Maberzell in die neue Saison. Der 1. FC Saarbrücken ist am 31. August in Ochsenhausen erstmals gefordert.