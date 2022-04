Tischtennis : Jorgic bekommt beim FCS gegen Düsseldorf eine Pause

Saarbrücken Hauptrunde der Tischtennis-Bundesliga geht zu Ende.

Mit der Auswärtspartie beim amtierenden deutschen Meister und Rekordtitelträger Borussia Düsseldorf geht für den 1. FC Saarbrücken Tischtennis an diesem Mittwochabend (19 Uhr) die Hauptrunde der Tischtennis-Bundesliga zu Ende. Dank des gesicherten zweiten Platzes und der damit beretis feststehenden Playoff-Teilnahme kann der Vizemeister aus dem Saarland die Reise ins Rheinland ohne Druck antreten. Da auch die Düsseldorfer bereits uneinholbar auf Platz eins liegen, geht es bei diesem Aufeinandertreffen der Dauerrivalen ausnahmsweise einmal „nur“ ums Prestige. Daher werden beide Teams auch nicht in Bestbesetzung antreten. Während auf Seiten der Blau-Schwarzen der Slowene Darko Jorgic eine Verschnaufpause erhält, verzichtet die Borussia auf den Einsatz von Top-Star Timo Boll.

Unterdessen steht bereits fest, dass der FCS das erste von möglichen zwei Heimspielen im Playoff-Halbfinale am 8. Mai (15 Uhr) in der Joachim-Deckarm-Halle bestreitet. Der Gegner des deutschen Pokalsiegers im Halbfinale steht bisher noch nicht fest. Die Entscheidung darüber fällt ebenfalls an diesem Mittwochabend im Fernduell zwischen dem Post SV Mühlhausen und dem TTC Fulda-Maberzell. Im Falle eines erneuten Finaleinzuges würden die Saarbrücker am Samstag, 11. Juni (14 Uhr), in der Frankfurter Ballsporthalle um die deutsche Meisterschaft spielen.