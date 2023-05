Tischtennis Franziska und Qiu ziehen in die dritte Runde der WM ein

Ohne den an der Schulter verletzten Altmeister Timo Boll ruhen die deutschen Hoffnungen im Männereinzel neben Franziska und Qiu auch auf dem Olympiadritten von London und Tokio, Dimitrij Ovtcharov (Neu-Ulm). Dieser kämpft in der dritten Runde an diesem Mittwoch gegen den Kroaten Tomislav Pucar um den Einzug ins Achtelfinale.