Tischtennis-Herren starten mit Sieg gegen Australien

Die deutschen Tischtennis-Herren sind beim World Team Cup in London mit einem Pflichtsieg in die Vorrunde gestartet. Die Europameister mit dem Weltranglistenersten Dimitrij Ovtcharov an der Spitze gewannen gegen Ozeanien-Vertreter Australien 3:0. Weltcupsieger Ovtcharov und Patrick Franziska vom 1. FC Saarbrücken holten die deutschen Einzelpunkte. Zuvor hatten Franziska und Ruwen Filus im Eröffnungsdoppel für die Führung der Favoriten gesorgt. In seinem zweiten Gruppenspiel traf das Team von Bundestrainer Jörg Roßkopf am Abend auf den WM-Dritten Südkorea. Das Spiel war bei Redaktionsschluss dieser ausgabe noch nicht beendet.