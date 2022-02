Rückkehr an alte Wirkungsstätte : 1. FC Saarbrücken Tischtennis verpflichtet Cedric Nuytinck

Rückkehr an alte Wirkungsstätte

Cedric Nuytinck wird ab kommenden Sommer wieder für den FCS an die Platte treten. Foto: Erik Roskothen

Saarbrücken Der 29-jährige Belgier wechselt im Sommer vom französischen Spitzenverein GV Hennebont ins Saarland.

Dies teilte der Pokalsieger am Mittwochnachmittag mit. Die belgische Nummer eins, die bereits von 2010 bis 2015 für den FCS im Einsatz war, erhält einen Vertrag bis 2025.

„Ich bin sehr glücklich wieder zurück an dem Ort zu sein, an dem mein Abenteuer Tischtennisprofi gestartet ist! Ich habe nie so ganz mit dem Kapitel Saarbrücken abgeschlossen und wollte unbedingt wieder zurück. Ich freue mich, dass es endlich geklappt hat“, sagte der Vize-Doppeleuropameister Nuytinck.