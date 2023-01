Final-Four-Turnier : 1. FC Saarbrücken TT verliert im Pokalhalbfinale gegen Borussia Düsseldorf (mit Bildergalerie)

Update Als Titelverteidiger hat der 1. FC Saarbrücken Tischtennis im Pokalhalbfinale gegen Borussia Düsseldorf verloren. Die Mannschaft um Timo Boll besiegte die Saarbrücker mit 3:0.

Der Titelverteidiger 1. FC Saarbrücken Tischtennis hat am Sonntag das Endspiel beim Final-Four-Turnier um den deutschen Pokal verpasst. Vor 5000 Zuschauern in der ausverkauften Ratiopharm-Arena unterlag der FCS im Halbfinale Dauer-Gegner Borussia Düsseldorf mit 0:3.

Für den FCS ging als erstes Cedric Nuytinck an die Platte. Der seit diesem Freitag 30 Jahre alte Belgier stand Düsseldorfs Anton Källberg gegenüber. Der Schwede Källberg setzte sich nach drei lange ausgeglichenen Sätzen mit 11:8, 11:9, 11:7 durch. Danach lief bei Darko Jorgic wenig zusammen. Der FCS-Slowene fand kaum zu seinem gewohnten Spiel und unterlag Dang Qiu mit 8:11, 11:5, 7:11, 5:11. Im dritten Spiel zeigte dann auch FCS-Kapitän Patrick Franziska gegen seinen Freund, den unverwüstlichen Timo Boll, zu viele Fehler und unterlag mit 5:11, 11:7, 13:15, 10:12.

FCS-Spieler Nuytinck: „Mit 30 Jahren ist man in einem guten Alter, um Titel zu gewinnen“

Final-Four-Turnier beginnt um 11 Uhr : FCS-Spieler Nuytinck: „Mit 30 Jahren ist man in einem guten Alter, um Titel zu gewinnen“

FCS TT ist noch bei zwei Turnieren im Rennen

Es war einfach nicht der Tag der Saarbrücker, deren Fans am Ende lange Gesichter machen mussten. Wobei im ersten Spiel die Niederlage von Nuytinck zu befürchten war. Dass dann aber Jorgic gegen den bärenstarken Qiu auch komplett den Faden verlor, sorgte dafür, dass der FCS mit dem Rücken zur Wand stand. Und Franziska unterliefen in den entscheidenden Momenten wie dem hart umkämpften dritten Satz zu viele Fehler. „Düsseldorf war die bessere Mannschaft und hat verdient gewonnen“, sagten FCS-Trainer Wang Zhi und „Franz“ nahezu unisono. Aus dem Tanz auf drei Hochzeiten ist einer auf nur noch zwei geworden, in der deutschen Meisterschaft und der Champions League kann der FCS noch den Titel gewinnen.